Fortnite Champion Series Kapitel 2 Saison 6 Finals starten heute XBU MrHyde am Fr, 28.05.2021, 17:00 Uhr

Die Fortnite Champion Series (FNCS) neigt sich mit den Finals ihrem Ende zu. Ab heute werden die besten Fortnite-Trios gegeneinander antreten, um zu entscheiden, wer Champion der Saison 6 wird. Im Verlauf beider Turniertage werden zwölf Matches ausgetragen, Ressourcen gesammelt, Kontrahenten ausgeschaltet und Punkte gesammelt – alles damit das Team mit der besten Punktzahl am Ende einen Teil des 3 Millionen US-Dollar großen Preispools erhält.



FNCS Saison 6 Zeitplan

Nachdem sich die besten Teams durch die Qualifiers, Semi-Finals und Reboot Round gekämpft haben, stehen sie nun in den Finals. Matches finden an den folgenden Tagen statt:

• 28. Mai: FNCS Saison 6 Finals (Tag 1) [Naher Osten]

• 29. Mai: FNCS Saison 6 Finals (Tag 1) [Alle Regionen außer Naher Osten]

• 29. Mai: FNCS Saison 6 Finals (Tag 2) [Naher Osten]

• 30. Mai: FNCS Saison 6 Finals (Tag 2) [Alle Regionen außer Naher Osten]



Wie man die FNCS Saison 6 Finals anschauen kann

Alle, die sich den Höhepunkt der Finals nicht entgehen lassen wollen, können am 30. Mai 2021 ab 19 Uhr der Großbildleinwand in Fortnites Party Royale Modus besuchen. Dort wird das Finale für alle übertragen, beginnend mit den EU FNCS Finals. Alternativ wird das Turnier auch auf twitch.tv/fortnite übertragen. Zuschauer via Twitch können sich zudem über die Chance freuen exklusive FNCS in-game goodies via Twitch Drop zu erhalten.

Quelle: FCS