Fort Triumph steht ab Mitte August bereit XBU TNT2808 am Do, 22.07.2021, 15:30 Uhr

Schon in wenigen Woche, genauer gesagt ab dem 13. August, steht Fort Triumph bereit. Unter anderem auf der Xbox One könnt ihr dann rundenbasierte Fantasy-Taktikkämpfe angehen.

Die Entwickler beschreiben das Spiel als Mix aus XCOM und Heroes of Might and Magic III. Ihr entscheidet dabei die Herausforderung, entdeckt die Welt, errichtet Städte, sammelt Artefakte, verbessert eure Helden und nutzt Physik zu euerm Vorteil.

Quelle: All In! Games