Fantasy-Taktikspiel Fort Triumph ist da

Unter anderem für die Xbox One ist ab sofort Fort Triumph verfügbar. Das rundenbasierte Fantasy-Taktikspiel könnt ihr euch für 19,99 € sichern, momentan läuft aber auch eine Rabattaktion, die euch vier Euro sparen lässt.

"CookieByte Entertainment hat ein spaßiges, rundenbasiertes Taktikspiel erschaffen, das eindeutig von Klassikern inspiriert ist und dennoch für sich alleine steht", so Piotr Żygadło, CEO von All in! Games. "Darüber hinaus eignen sich die Ästhetik und der Humor des gesamten Spiels perfekt für Konsolenspiele und machen das Taktik-Genre für Spieler aller Erfahrungsstufen zugänglich."

"Wir lieben rundenbasierte Spiele und dachten uns: 'Was gibt es Besseres, um das Genre zu ehren, als ein Spiel zu entwickeln, das die strategischen Elemente von XCOM und die ikonischen Merkmale von HOMM vereint'", so Adam Zeira, CEO von CookieByte Entertainment. "Obwohl der Kern des Spiels auf einigen bekannten Konzepten basiert, haben wir die Dinge noch einen Tick besser gemacht, indem wir eine taktische Ebene für die Interaktion mit der Spielwelt hinzugefügt haben und den Spielern die Möglichkeit geben, ihre Umgebung zu manipulieren."

Über Fort Triumph

Fort Triumph ist ein spaßiges, rundenbasiertes Taktikspiel im Fantasy-Stil. Es wird als eine Mischung aus XCOM und Heroes of Might and Magic III beschrieben, wobei es einzigartige taktische Interaktionen mit der Umgebung bietet. Entscheide, welchem Herausforderungslevel du dich stellen willst, erkunde die Welt, baue Gebäude, sammle Artefakte, verbessere deine Helden und nutze die Physik, um deine taktische Umgebung zu beeinflussen und genieße dabei die originale Ingame-Musik des preisgekrönten Komponisten Marco Valerio Antonini.

Quelle: All In! Games