First-Person-Rätselspaß ab heute in Faraday Protocol XBU TNT2808 am Do, 12.08.2021, 13:45 Uhr

Die Inspiration von Faraday Protocol ist klar: The Talos Principle und The Turing Test lieferten Ideen für das First-Person Puzzle-Adventure, das ab sofort unter anderem auf der Xbox One zur Verfügung steht. Darin untersucht ihr als interstellarer Archäologe die mysteriöse Raumstation OPIS und deckt auf, was es mit der rätselhaften KI "IRIS" auf sich hat.

In Faraday Protocol übernehmt ihr die Rolle des interstellaren Archäologen Raug Zeekon, der die mysteriöse Raumstation OPIS erkundet. Was ist mit diesem Ort geschehen und welche Rolle spiel die rätselhafte K.I. "IRIS"?

Um die Rätsel von OPIS zu lösen, nutzt ihr das sogenannte Bia-Tool. Dieses außerirdische Werkzeug erlaubt es Raug, bestimmte Arten von Energie zu absorbieren und neu zu verteilen, um die Maschinerie der Raumstation zu aktivieren und manipulieren.

Ihr könnt Energieleitungen und Gerätschaften mit orangener Energie aktivieren oder deaktivieren - oder sie mit blauer Energie überbrücken und umleiten.

Ihr werdet viele interessante und herausfordernde Rätsel, sowohl in als auch außerhalb der Ziqqurate von OPIS, lösen müssen, um die vielen Mysterien aufzudecken!

Faraday Protocol ist ein storybasiertes Puzzlespiel aus der ersten Person, welches eure Neugier und Auffassungsgabe auf die Probe stellen wird. Spielt als Raug Zeekon: interestellarer Archäologe vom Planeten Cunor. Ihr wurdet losgeschickt um die Quelle eines mysteriösen Signals zu untersuchen, das aus einem unerforschten Sternensystem gesendet wurde.

Erkunde

Ihr findet euch in einer neuen und unbekannten Umgebung wieder und eine fremde Stimme heißt euch auf "Opis" willkommen - der mysteriöse Ort, an dem ihr gelandet seid.

Entdecke

Opis stellt euch vor viele verschiedene Puzzles und Herausforderungen, die ihr bestehen müsst, um eure Erkundungen fortsetzen zu können. Löst diese verzwickten Rätsel, in dem ihr das "Bia-Tool" nutzt, mit dem ihr verschiedene Energiequellen absorbieren und umverteilen könnt.

Enthülle

Im Kern von Opis liegt auch dessen Mysterium. Wer hat es erschaffen? Wann und wie? Und wo sind die Einwohner jetzt? Untersucht die Hintergrundgeschichte der Raumstation, interagiert mit der geheimnisvollen K.I. "Iris" und offenbart Geheimnisse, die seit Jahrtausenden verborgen lagen.

Quelle: Deck13