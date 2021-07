Faraday Protocol bietet Rätselabenteuer in First-Person XBU TNT2808 am Mo, 19.07.2021, 17:45 Uhr

Bei Faraday Protocol handelt es sich um die erste von zwei Ankündigungen dieser Woche aus dem Hause Deck13 - was wohl noch auf uns wartet? Zurück zum Thema: Das Spiel erscheint schon am 12. August, unter anderem für die Xbox One. Und wir haben natürlich die Details für euch.

Wir schlüpfen im Spiel in die Rolle des interstellaren Archäologen Raug Zeekon. Seine Aufgabe: Die mysteriöse Raumstation OPIS erforschen. Was ist dort geschehen und welche Rolle spielt die rätselhafte KI namens IRIS?

Um die Rätsel in First-Person zu lösen, können wir auf das sogenannte Bia-Werkzeug zurückgreifen. Dieses Alienwerkzeug erlaubt es unserem Helden, bestimmte Formen von Energie aufzusaugen und sie zu verteilen, um Maschinen auf der Raumstation zu aktivieren oder zu manipulieren. Wir können Stromleitungen und Geräte mit orangener Energie aktivieren - oder sie mit blauer Energie überbrücken und umleiten.

Wir müssen so viele interessante und herausfordernde Rätsel lösen, innen und außer der Station OPIS, um fortzufahren und die vielen Mysterien zu enthüllen. Diese Features erwarten uns:

Rätselt euch durch die mysteriöse Raumstation OPIS

Erlebt einen interessanten Mix aus Sci-Fi und Art déco

Nutzt das Bia-Werkzeug, um Energie zu absorbieren und umzuleiten

Lüftet die vielen Geheimnisse der Station und der dort ansässigen KI "IRIS"

" Findet versteckte Collectibles, die besonders aufmerksame Spieler belohnen

