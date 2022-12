Firefighting Simulator - The Squad jetzt auf der Xbox XBU MrHyde am Mi, 07.12.2022, 14:30 Uhr

Retter gesucht! Der Titel Firefighting Simulator - The Squad ist nun auch für Xbox Konsolen erhältlich. Hier sind der Console Release Trailer und offzielle Infos für euch:



In Firefighting Simulator – The Squad treten Spieler und Spielerinnen allein oder im Multiplayer mit bis zu 3 weiteren virtuellen Feuerwehrleuten den Kampf gegen die Flammen an. In mehr als 40 abwechslungsreichen Missionen müssen sich virtuelle Feuerwehrleute am Einsatzort einen Überblick verschaffen, die Gefahrensituation richtig einschätzen und die eigene Einsatzgruppe koordinieren. Dazu zählen einen Waldbrand, ein Flugzeugbrand und Brände in Wohnhäusern und Industrie-Gebäuden mit unterschiedlichen Brandherden.

Quelle: astragon Entertainment