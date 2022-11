Firefighting Simulator - The Squad erscheint auf Konsolen XBU MrHyde am Do, 10.11.2022, 14:00 Uhr

astragon Entertainment und Entwickler Chronos freuen sich bekannt zu geben, dass Firefighting Simulator – The Squad für Konsolen erscheint. Am 06. Dezember 2022 startet der Kampf gegen das Feuer allein oder im Multiplayer mit bis zu 4 Spielenden nun auch auf Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 und PS5. Die erfolgreiche Feuerwehr-Simulation ist ab sofort in den jeweiligen Stores vorbestellbar.



In Firefighting Simulator – The Squad treten Spieler und Spielerinnen allein oder im Multiplayer mit bis zu 3 weiteren virtuellen Feuerwehrleuten den Kampf gegen die Flammen an. In mehr als 30 abwechslungsreichen Einsatzorten müssen unterschiedliche Brände gelöscht werden.

Quelle: astragon Entertainment