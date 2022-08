Finde ab heute deinen Weg mit Way of the Hunter XBU MrHyde am Di, 16.08.2022, 18:00 Uhr

Schnapp dir deine Jagdausrüstung und los geht's, denn ab heute wird Way of the Hunter in die freie Wildbahn entlassen. Werde der der neue Besitzer der Bear Den Ranch und erkunde große, weitläufige Umgebungen mit prächtigen Lebensräumen und reichen Tierpopulationen. Jage allein oder genieße dieses ethische Jagderlebnis im Koop mit einem Freund.

Quelle: THQ Nordic