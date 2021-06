Features von F1 2021 im Trailer vorgestellt XBU TNT2808 am Do, 17.06.2021, 14:15 Uhr

Ein paar Runden F1 2021 könnt ihr ab dem 16. Juli unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S drehen. Doch welche Features erwarten euch? Die Antwort liefert ein Trailer, den wir für euch natürlich auch in die News eingebunden haben.

Im neuen Story-Modus "Breaking Point" erwarten euch zum Beispiel dynamische Optionen, die das reale Leben eines Rennfahrers mehr denn je widerspiegeln sollen. Ihr steigt von den Rängen der F2 auf und beginnt eure F1-Karriere in einem von fünf Teams, um am FIA Formula One World Championship teilzunehmen. Auf und abseits der Strecke erwarten euch Events und Zwischensequenzen, durch die ihr in drei fordernden Seasons Rivalitäten und Freundschaften aufbaut. Ihr macht euch einen Namen in Rennen gegen neue und alte Rivalen - einschließlich F1 2019-Gegenspieler Devon Butler.

Für "My Team"-Spieler ist die Info interessant, dass die Statistiken der realen F1-Fahrer im Laufe der Saison aktualisiert werden. Besonders spannend: Ihr könnt jederzeit während der Echtzeit-Saison mit realen Tabellenständen in den Rennkalender einsteigen und Rennen fahren.

Den Karrieremodus könnt ihr übrigens auch gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin ausprobieren. Ihr könnt euch mit einem Konstrukteur zusammentun - oder als Teil rivalisierender Rennställe gegeneinander antreten. Auch Splitscreen an einer Konsole wird geboten. Die Xbox Series X/S profitiert zuletzt von aufgewerteten Grafiken, verbesserten Darstellungen von Karosserie- und Reifenschäden sowie kürzeren Ladezeiten.

Informationen aus der Pressemitteilung:

Die F1 2021 Digital Deluxe Edition enthält sieben sorgfältig gestaltete, bekannte F1-Fahrer für den Einsatz in „My Team“, darunter Michael Schumacher, Ayrton Senna und Alain Prost. Zudem gibt es exklusive Inhalte für die Individualisierung, 18.000 PitCoins, das „Braking Point“-Paket (ein Set aus Ingame-Gegenständen, die von den fiktiven Stars der neuen Story-Erfahrung inspiriert sind) sowie drei Tage Early Access. Spieler, die die Standard Edition vorbestellen, erhalten das Braking Point-Paket und 5.000 PitCoins.

