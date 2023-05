Far Cry, Fallout und Co. - Das macht ein gutes Survial Game aus XBU MrHyde am Sa, 20.05.2023, 12:40 Uhr

Ganz gleich, ob Smartphone, Konsole oder PC – Survival Games haben seit Jahren Hochkonjunktur. Der Überlebenskampf in unwirtlichen Regionen, bei dem man in der Regel bei null startet, hat eine Menge Potenzial. Ob auf einer unbewohnten Insel, im Weltall oder in einer feindlichen Region – der Überlebenskampf spielt eine zentrale Rolle in diesem Genre.

So vielfältig das Genre auch sein mag, die besten Survival Games zeichnen sich in der Regel auch durch gewissen Merkmale aus, die in jedem Survival Game vorkommen sollten. Wir stellen die wichtigsten Eigenschaften eines Survival Games vor.

Eine charakteristische Spielwelt

Eine ansprechende und gut ausgearbeitete Spielwelt ist die Grundlage eines jeden Survival Games. Von der einsamen Wildnis über dystopische Endzeit-Welten bis hin zu entfernten Planeten können Survival Games überall angeordnet sein. Wichtig ist, dass die Umgebung erkundet werden kann, Ressourcen bereitstellt und mit Gefahren und Herausforderungen überrascht. In der Regel lernt der Spieler die Spielwelt im Laufe des Spiels immer besser kennen.

Überlebensmodus mit Crafting und Co.

Ein wesentlicher Aspekt von Survival Spielen sind Überlebensmechaniken, wie das sogenannte Crafting. Hier muss der Spieler Ressourcen sammeln, Tiere jagen und Zufluchtsorte bauen und viele weitere überlebenswichtige Dinge erledigen. Viele Survival Games werden für ihr realistisches Crafting-System gefeiert. Auch in anderen Genres oder Open-World-Game gehören Crafting-Systeme mittlerweile dazu. Ein gutes Beispiel ist hier sicher Red Dead Redemption 2.

Eine überzeugende Story

Bei den meisten Survival Games gehört eine gut ausgearbeitete Story einfach dazu. Schließlich will der Spieler ja auch wissen, warum sich der Protagonist auf einer Überlebensmission befindet. Dass eine Story für ein Survival Game allerdings kein zwingendes Muss ist, zeigt unter anderem Minecraft.

Das Blockbuster-Game ist im Wesentlichen ein Survival-Game – eine vorgegebene Story gibt es hier allerdings nicht. Die meisten Entwickler-Studios setzen bei ihren Surival Games allerdings auf einen interessanten Story-Modus.

Intelligente KI für mehr Herausforderungen

Wer das Survival Game nicht Online, sondern im Story-Modus spielt, bekommt es früher oder später auch mit Gegnern und anderen Gefahren zu tun. Eine intelligente KI sorgt dafür, dass sich die Stärke des Angreifers an den Fähigkeiten des Spielers orientiert.

Je besser der Spieler wird, desto besser wird auch der Gegner. Das sorgt für Abwechslung und unterhaltsames Gaming. Während Computerspiele früher in der Regel mit festgelegten Schwierigkeitsgraden versehen waren, sorgt die KI heutzutage für ein dynamischeres Spiel.

Stimmungsvoller Sound und passendes Ambiente

Bei der Fülle an verschiedenen Survival Games, müssen die Publisher schon etwas Besonderes bieten, wenn sie in diesem Genre herausstechen wollen. Dies ist beispielsweise über eine atemberaubende Grafik oder ein überzeugendes Ambiente möglich. Dazu gehört natürlich auch ein passender Soundtrack bzw. ein stimmungsvoller Sound. Denn mit der passenden Akustik wird der Nervenkitzel bei einem Survival Game definitiv gesteigert.

Die Merkmale eines Survial Games auf einen Blick

Abschließend fassen wir die wichtigsten Mermale eines Survial Games noch einmal auf einen Blick zusammen.

charakteristische Spielwelt

Überlebensmodus mit Crafting

überzeugende Story

intelligente KI für mehr Herausforderung

Stimmungsvolles Ambiente und Sound

Wer Lust auf Survival Games bekommen hat, sollte auf diese Eigenschaften achten, um sicher zu sein, dass es sich um gutes Spiel handelt.

Quelle: XBoxUser