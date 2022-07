Fallen Legion Revenants in Spotlight Trailer vorgestellt XBU TNT2808 am Fr, 08.07.2022, 13:30 Uhr

Am 23. August erwartet uns unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S ein Action-RPG-Bundle bestehend aus Fallen Legion: Rise to Glory und Fallen Legion Revenants. Letzterer wird heute in einem Spotlight Trailer genauer vorgestellt.

Die ganze Welt ist von einem Pesthauch überzogen: Das schwebende Schloss Welkin ist die letzte Zuflucht für die Menschheit. Denn: Die Erde ist von bösartigen Kreaturen übersät, die von der Seuche geschaffen wurden. Währenddessen ist das Schloss in den Wolken von den Schrecken auf der Erde isoliert – hier herrscht jedoch ein anderes Übel: Im Schloss Welkin kämpfen die Bewohner unter der bedrückenden Herrschaft des Tyrannen Ivor ums Überleben. Durch die Pestilenz auf der Erde haben sie keine andere Wahl als die Tyrannei zu erdulden – bis ein ungewöhnliches Duo Ivor herausfordert. Wird die Allianz zwischen einem Politiker und einem Wiedergänger (Revenant) stark genug sein, um diese Bedrohung zu bekämpfen?



Fallen Legion: Rise to Glory / Fallen Legion Revenants erscheint am 23. August 2022 auf PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC.



