Fahrerlegenden für F1 2021 bestätigt am Mi, 19.05.2021, 16:15 Uhr

Codemasters und EA SPORTS haben die sieben legendären Fahrer vorgestellt, die Teil des Digital Deluxe-Inhalts von F1 2021 für den „My Team“-Modus sind. Der zusammengestellte dreistufige Kader, der es den Spielern erlaubt, zu Beginn des Spielmodus „My Team“ eine Icon auszuwählen, enthält einige der erfolgreichsten Formel-1-Piloten, die der Motorsport hervorgebracht hat. Die Spieler erhalten zudem einen frühen Blick auf ihre Fahrerstatistik, bevor später in der Kampagne die Fahrer für 2021 enthüllt werden.



Die sieben Icons sind:

Michael Schumacher (94): 91 Siege in 308 Rennen und siebenfacher Weltmeister

Ayrton Senna (94): 41 Siege, 65 Pole Positions und drei Weltmeisterschaften

Alain Prost (93): 51 Siege, 41 schnellste Rennrunden und vier Weltmeisterschaften

Jenson Button (90): Weltmeister 2009 in der ersten Saison von Brawn GP

Nico Rosberg (89): Gewann neun von 21 Rennen in seiner siegreichen Meisterschaftssaison 2016

David Coulthard (87): 13 Rennsiege, 62 Podiumsplätze und Vizeweltmeister 2001

Felipe Massa (86): 11 Siege, 41 Podiumsplätze und Vizemeister der Saison 2008

Zudem sind die weltweiten Coverstars für F1 2021 bestätigt: Lewis Hamilton, Max Verstappen und Charles Leclerc. Die drei Fahrer sind in dieser Saison in Bestform. Hamilton strebt eine rekordverdächtige achte Weltmeisterschaft an, während Verstappen sein Bestes gibt, um ihn zu stoppen und Leclerc für das verjüngte Ferrari-Team fährt.

Quelle: Electronic Arts