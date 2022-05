F1 22 spiegelt reale Streckenänderungen wider XBU TNT2808 am Fr, 20.05.2022, 11:00 Uhr

EA SPORTS F1 22 wird einige Strecken im Spiel anpassen, um reale Änderungen widerzuspiegeln. Die betroffenen Strecken sind Spanien, Australien und Abu Dhabi, die ihr bald noch originalgetreuer im Spiel nachfahren könnt - unter anderem auf der Xbox Series X/S.

Die genauen Streckenupdates sehen wie folgt aus:

Spanien

In Kurve 10 gibt es ein neues Layout, das dem verschobenen Rennen 2021 entspricht. In den Kurven 10 bis 14 wurden die Bereiche abseits der Strecke überarbeitet, außerdem gibt es mehrere „Sausage“-Kerbs auf der Strecke.

Australien

Der Albert Park Circuit wurde mithilfe von LIDAR-Daten umgestaltet und weist nun eine detailliertere Höhe und Wölbung auf. In den Außenbereichen wurden die Wände neu positioniert und die Randsteine durch neue Fotogrammmetrie-Versionen ersetzt. Die Strecke wurde in mehrfacher Hinsicht geändert: Die Kurven 1, 3, 6, 8/9 (anstelle der Schikane), 11, 12 und 13 wurden neugestaltet.

Abu Dhabi

Die Kurve 5 in Yas Marina, in der Verstappen Hamilton überholte, um sich die Formel-1-Weltmeisterschaft 2021 zu sichern, wurde geändert, indem die Schikane vor der Haarnadel entfernt wurde. Die Haarnadel ist auch weiter nach vorne gerückt, was zu mehr Auslauf führt. Die Schikane in Kurve 9 und die 90-Grad-Kurve sind nun eine einzige Kurve und ersetzen die Kurven 11-14. Schließlich wurden die Kurven 13-15 um das Hotel herum abgerundet, damit die Autos besser folgen können.

F1 22 erscheint am 01. Juli 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC via EA App, Origin, Steam und den Epic Store. Vorbesteller:innen der rein digitalen F1 22 Champions Edition erhalten drei Tage Early Access sowie weitere zusätzliche Inhalte.

Quelle: Electronic Arts