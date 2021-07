F1 2021 gibt ab heute auf der Xbox Vollgas XBU TNT2808 am Fr, 16.07.2021, 11:15 Uhr

Egal ob auf der Xbox One oder Xbox Series X/S, ab heute könnt ihr in F1 2021 zeigen, ob ihr bis ganz an die Spitze der Formel 1 fahren könnt. Euch erwarten alle aktuellen Teams, Fahrer und ein neuer Story-Modus.

Zu Feier des in zwei Tage stattfindenden Formel 1 Pirelli British Grand Prix könnt ihr heute Gameplay-Ausschnitte genießen, die auf einer Xbox Series X aufgezeichnet wurden. Und falls ihr noch gar nicht so recht mitbekommen habt, was euch in F1 2021 so erwartet, können wir euch nur die Zusammenfassung aus der Pressemitteilung ans Herz legen:

Codemasters und Electronic Arts haben heute F1 2021 veröffentlicht, das für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam erhältlich ist. Die neueste Auflage der angesehenen F1-Serie enthält die Teams, Fahrer und Strecken der FIA Formel 1-Weltmeisterschaft 2021 und führt einen neuen Story-Modus, einen erweiterten Karriere-Modus mit Zweispieler-Option und drei neue Strecken ein: Portimão, Imola und Jeddah. Diese werden allen Spielern kostenlos als Post-Launch-Inhalte zur Verfügung gestellt.

Im neuen Story-Modus "Braking Point" erleben die Spieler die schillernde Welt der F1 und steigen in der Rangliste von der Formel 2 auf einen der begehrten Plätze der Formel 1 auf, wobei Teamdynamik und dramatische Auseinandersetzungen mit anderen Fahrern der Startaufstellung dem echten Leben nachempfunden sind. Der erweiterte Karriere-Modus führt eine Zweispieler-Option ein, durch den Freunde online gemeinsam spielen oder gegnerische Teams wählen und in synchronen Rennsessions gegeneinander antreten können. Der Karriere-Modus führt auch den Echtsaison-Start ein, der es erlaubt, die Karriere mit einem beliebigen Rennen der bereits ausgetragenen Saison zu beginnen, wobei die Fahrer- und Konstrukteurswertungen dieses Zeitpunkts übernommen werden.

"Die Spannung rund um die Formel 1 ist in diesem Jahr besonders gut spürbar und die Veröffentlichung von F1 2021 auf den aktuellen und Next-Gen-Konsolen gibt uns die Möglichkeit, Spieler auf der ganzen Welt ihre F1-Träume ausleben zu lassen", so Lee Mather, Franchise Game Director bei Codemasters. "Wir freuen uns darauf, dass nun auch die Spieler in diese Welt eintauchen können, während sie durch die Ränge aufsteigen und gegen ihre Freunde oder Feinde antreten, um die Chance zu haben, alles zu gewinnen."

Auf den Next-Gen-Konsolen bietet F1 2021 visuelle Vorzüge mit verbesserten Streckenmodellen, Texturen und erweiterten Schadensmodellen für Karosserie und Reifen. Raytracing ermöglicht Fotorealismus bei Wiederholungen, Zwischensequenzen sowie im Fotomodus. Der Performance-Modus ermöglicht zudem, auf kompatibler Hardware mit mehr als 60 Bildern pro Sekunde zu laufen. Spieler auf Next-Gen-Plattformen profitieren zudem von kürzeren Ladezeiten.

Zu den Vorteilen der digitalen Deluxe Edition gehören sieben legendäre F1-Fahrer für den "My Team"-Modus, mit exklusiven Inhalten zur Anpassung, 18.000 PitCoins und dem Braking Point-Content-Paket.

Quelle: Electronic Arts