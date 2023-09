Extended Gameplay Trailer von Banishers: Ghosts of New Eden XBU MrHyde am Do, 07.09.2023, 14:00 Uhr

Focus Entertainment und DON’T NOD zeigen euch weiteres Gameplay von Banishers: Ghosts of New Eden. Das Spiel erscheint am 7. November für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.



In einer Welt, in der die Seelen der verstorbenen noch umherstreifen, spielt ihr ein Paar von Banishern. Antea Duarte und Red mac Raith sind erfahrene Geisterjäger, mit der Aufgabe betraut, einen allgegenwärtigen und seltsamen Fluch zu brechen. Doch nach einem Angriff wird Antea getötet und lässt ihren Partner in Hoffnungslosigkeit und tiefer Verzweiflung zurück. Gefangen zwischen ihrem Versprechen, die Lebenden vor den Toten zu beschützen und der Tatsache, dass nun auch Antea zu dieser Welt gehört, durchstreift ihr die weite Wildnis von Nord Amerika, um sie von den Qualen ihrer neuen Existenz zu befreien… doch welchen Preis seid ihr bereit zu zahlen?



Nehmt teil am Leben der Einwohner von New Eden, in einer Welt geplagt von übernatürlichen Kreaturen und alter Geheimnisse. Kombiniert Ateas Geisterkräfte mit Reds mächtigen Arsenal, um die Seelen zu bannen und davon abzuhalten, die Lebenden zu quälen. Enthüllt Geheimnisse, erkundet mysteriöse Landschaften und trefft unvergessliche, doch gequälte Charaktere, deren Schicksal in euren Händen liegt.



Schwere Entscheidungen werden das Schicksal der Bewohner von New Eden beeinflussen - seien es die Lebenden oder die Toten. Und sie werden euer Schicksal maßgeblich beeinflussen und euch vor neue Herausforderungen stellen. Werdet ihr eurem Banisher Schwur die Treue halten oder die Lebenden opfern, um eure Liebe zurück zu den Lebenden zu bringen, wenn das Spiel am 7. November erscheint?

Quelle: Focus Home Interactive