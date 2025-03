Expeditions Season 2: White Dawn ist verfügbar XBU MrHyde am Mo, 03.03.2025, 12:45 Uhr

Stürzt euch mit Season 2: White Dawn in neue Abenteuer, denn Expeditions wird um eine verschneite Karte hoch in den Karpaten, neue Tricks und noch mehr Spezialisten für Year Pass-Besitzer erweitert. Alle Spieler erhalten außerdem kostenlosen Zugang zu einer neuen Drohne auf Rädern, zusätzlichen Modulen und Gadgets sowie der lang ersehnten Wiederspielfunktion.



Nachdem ihr die sengende Hitze Arizonas überstanden habt, begebt ihr euch in die Karpaten und navigiert durch eine brandneue, schneebedeckte Karte mit tückischem Wetter und zerklüfteten Felsschluchten. Entdeckt Höhlen, die weitaus gefährlicher sind als in Season 1, und nutzt eure Offroad-Fähigkeiten, um es weiter zu schaffen als je zuvor. Season 2 bringt drei neue Fahrzeuge ins Spiel. Fahrt den legendären Mercedes Unimog 2450, der für seine Vielseitigkeit und Leistung bekannt ist, oder setzt euch hinter das Steuer des Decin S-3T und des Traun BR-0D - zwei robuste, sechsrädrige Maschinen, die für den Gütertransport gebaut wurden und mit Leichtigkeit das schwierigste Gelände bewältigen. Zwei Spezialisten können sich eurem Team anschließen, um euch in dieser neuen Umgebung zu unterstützen: Ein Hydrologe, der die Schneehöhe messen kann, und ein Logistiker, der sich mit der Leistungsfähigkeit von Drohnen auskennt.



Neben den Premium-Inhalten des Year Pass erhalten alle Spielern weitere spannende Inhalte kostenlos. Steuert die Cargo-Drohne (CR-G0), einen Begleiter auf Rädern, der entwickelt wurde, um Fracht unter jeglichen Bedingungen an die unzugänglichsten Orte zu befördern. Wandelt Treibstoff mit dem Generatormodul in Strom für eure neue Drohne um und erhöht ihre Reichweite mit dem innovativen “Signalverstärker”. Und das ist noch nicht alles. Season 2 führt die lang erwartete Wiederspielbarkeit ein: Absolviert eine Vielzahl von Herausforderungen, um Abzeichen zu verdienen und kosmetische Belohnungen freizuschalten, und erlebt jede Expedition aufs Neue!

Quelle: Focus Entertainment