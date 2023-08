Expeditions: A MudRunner Game soll 2024 erscheinen XBU MrHyde am Mo, 28.08.2023, 12:00 Uhr

Focus Entertainment und Saber Interactive tun sich einmal mehr zusammen für ein Spiel aus dem MudRunner Franchise. Nachdem mehr als 15. Millionen Spieler mit MudRunner und SnowRunner begeistert wurden, kehrt das Studio mit Expeditions: A MudRunner Game einmal mehr zur Serie zurück und will die Grenzen des ikonischen Franchise erweitern.



Mit Expeditions werden Spieler all die Elemente wiederfinden, welche die MudRunner Erfahrung ausmachen - ungezähmtes Land, schwieriges Terrain und unfassbar präzise Physik beim Fahren von gigantischen Vehikeln - während gleichzeitig neue Elemente der Formel hinzugefügt werden. Wie im Enthüllungs Trailer gezeigt wird Expeditions ein waschechter Ruf nach Abenteuer, in welchen Spieler mit allerlei Gadgets ausgestattete Fahrzeuge ausprobieren dürfen, um wunderschöne und unbekannte Gefilde zu erkunden.



“Einmal mehr freuen wir uns mit Saber, unserem Langzeitpartner, mit dem wir gemeinsam schon MudRunner und SnowRunner veröffentlicht haben, arbeiten zu dürfen,” sagt John Bert, Managing Director bei Focus Entertainment. “Wir sind gespannt diesen neuen Teil des erfolgreichen Franchises an die Spieler*innen zu bringen, die von all der Erfahrung bei Saber profitieren werden, die über die Jahre mit harter Arbeit gesammelt wurden. Und der Erfahrung, die Focus zu dem Erfolg beitragen konnte.”



"Saber Interactive erweitert einmal mehr die Grenzen der MudRunner Erfahrung, welches ein neues Kapitel des ikonischen Franchise aufschlägt und mit High-Tech Gadgets verbindet. Es geht nicht mehr nur darum, das Land zu erobern; Es geht um Erkunden, Innovation und in das Unbekannte vorzustoßen," sagte Tim Willits, Saber COO. "Wir tun alles dafür, das, was MudRunner ausmacht, zu erhalten und gleichzeitig zu erweitern. Egal ob ihr ein Veteran der matschigen Straßen seid oder dies euer erster Ausflug in das MudRunner Universum ist - ihr sollt eine unvergessliche Erfahrung machen.”

Quelle: Focus Entertainment