Evil Rise Again - Diablo 2 Resurrected Release Termin veröffentlicht Amortis am So, 13.06.2021, 20:29 Uhr

Blizzard möchte es noch einmal wissen und lässt Diablo in Diablo 2 Ressurected wieder auferstehen. Das Remaster erscheint am 23. September.

Das Team von Vicarious Visions hat dem Klassiker des Hack n Slays einen neuen Look in 4 K verpasst und die komplette Grafik auf das Niveau von heute gehievt. Freut euch auf geballte Action in Sanctuary.

