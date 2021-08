Evil Genius 2 erscheint noch in diesem Jahr für Konsolen XBU TNT2808 am Mi, 11.08.2021, 11:15 Uhr

Eine Schurken-Simulation unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S - und dann noch im Game Pass? Immer her damit! Evil Genius 2, das euch in die Rolle von Superschurken versetzt, erscheint noch im vierten Quartal 2021, nachdem die PC-Version schon seit Anfang des Jahres im Handel erhältlich ist.

Ihr errichtet als fieser Bösewicht einen geheimen Unterschlupf, trainiert Horden treuer Schergen, rekrutiert mächtige Gefolgsleute und verteidigt schließlich eure Basis vor eindringenden "Helden" und lästigen Gesetzeshütern.

Was euch sonst noch so erwartet? Schaut doch mal den Trailer:

Quelle: Rebellion