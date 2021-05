Ever Forward wird nach hinten verschoben XBU ringdrossel am Mi, 12.05.2021, 09:45 Uhr

Wie die PM Studios angeben, wird das kommende Adventure-Puzzlespiel Ever Forward nicht wie geplant am 29.06.21 erscheinen. Der Titel wird auf den 10. August in Europa verschoben. Als Trostpflaster haben wir euch den neuen Release Date Trailer beigepackt.

Quelle: Pathea Games