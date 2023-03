Erstes Video zu Tim und Struppi: Die Zigarren des Pharaos XBU MrHyde am Mi, 15.03.2023, 18:00 Uhr

Das Spiel Tim und Struppi: Die Zigarren des Pharaos soll noch in diesem Jahr für Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erscheinen. Die Macher haben jetzt ein erstes Gameplay-Video veröffentlicht, welches wir euch hier in die News gepackt haben:

Quelle: Microïds