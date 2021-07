Erster Koop-Dungeon in Black Desert verfügbar XBU MrHyde am Mi, 21.07.2021, 16:30 Uhr

Pearl Abyss hat heute Ataraxion, den ersten Koop-Dungeon in Black Desert auf PC und Konsole veröffentlicht. In der letzten Festung Atoraxion müssen fünf Abenteurer zusammenarbeiten, um Gegner zu besiegen und den Dungeon zu überwinden – eine neue Erfahrung für die Spieler von Black Desert. Der langerwartete PvE-Dungeon ist in vier Gebiete unterteilt: Wüste, Ozean, Schlucht und Wald. Die Wüsten-Festung Vahmalkea steht ab sofort als erstes zur Verfügung.



Abenteurer können sich auf folgende Features freuen:

Fesselnde Geschichten: Wunderschöne, vertonte Cutscenes erzählen die Geschichte des letzten vorzeitlichen Sehers, Rux Maha Dehkia, der Atoraxion für den Krieg gegen den Schwarzgeist erbaut hat. Bei der Verteidigung des Dungeons sind vier von Rux Lehrlingen gefallen, die nicht erfolgreich zusammenarbeiten konnten. Mehr lernen die Abenteurer im Laufe der Geschichte.

Kryptische Rätsel: Die vielen Rätsel sind das Hauptmerkmal des Dungeons und bieten ein klassisches RPG-Gefühl. Abenteurer müssen sich die Reihenfolge von Lichtern auf den Säulen merken oder eine Waage ausbalancieren, um weiterzukommen.

Spannende Kämpfe: Vorzeitliche Waffen schaffen eine neue Atmosphäre und führen einen neuen Kampf-Stil in die Welt von Black Desert ein. In Atoraxion dreht sich alles um die Strategie der Kämpfer. Die Spieler müssen die Schwächen der Gegner lernen und besonders empfindliche Stellen angreifen, um den Endgegner Lucretia zu besiegen.

Quelle: Pearl Abyss