Erster Gameplay-Trailer zu Banishers: Ghosts of New Eden XBU MrHyde am Fr, 16.06.2023, 09:45 Uhr

Focus und DON'T NOD haben einen neuen Gameplay-Reveal-Trailer zu Banishers: Ghosts of New Eden veröffentlicht. In dem kommenden Action-RPG jagt und bekämpft ihr übernatürliche Schrecken, um ein tragisches Schicksal zu ändern. Das Spiel erscheint Ende diesen Jahres für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.



Ihr übernehmt die Rolle von Antea Duarte und Red mac Raith, einem Liebespaar und Banishers - Geisterjägern, die geschworen haben, die Lebenden vor der Bedrohung durch Geister und Gespenster zu schützen. Nachdem Antea auf tragische Weise zu einem der Geister geworden ist, die sie verabscheut, begebt ihr euch auf eine verzweifelte Suche nach einem Weg, sie aus ihrer misslichen Lage zu befreien.



In der verwunschenen Wildnis Nordamerikas taucht ihr in das Leben der Gemeinden von New Eden ein, um eine Welt von der Bürde übernatürlicher Kreaturen und uralter Geheimnisse zu befreien. Nutzt euren Verstand oder kombiniert Anteas spirituelle Kräfte und Reds mächtiges Arsenal, um die Seelen, die die Lebenden quälen, zu besiegen und zu verbannen.



Schwerwiegende Entscheidungen liegen ebenfalls auf eurem Weg, denn ihr entscheidet über das Schicksal der Bewohner von New Eden - seien es lebende Menschen oder umherziehende Seelen - was sich dramatisch auf die Geschichte und die Herausforderungen auswirkt, denen ihr euch stellen müsst. Schaltet neue Ausrüstungsgegenstände und Fähigkeiten frei, um die Macht der Banishers zu entfesseln.

Quelle: Focus Home Interactive