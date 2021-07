Erste Features von NBA 2K22 enthüllt XBU TNT2808 am Mi, 21.07.2021, 09:15 Uhr

2K gibt erste Einblicke in die Features, die uns in NBA 2K22 erwarten. Ab dem 10. September, unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S, können wir uns auf ein bahnbrechendes Story-Erlebnis, neues Gameplay und mehr freuen.

Kleiner Haken: Das neue Story-Erlebnis scheint es so nur auf den aktuellsten Konsolen zu geben - ebenso wie die Aufzählungspunkte mit dem Sternchen! Doch seht selbst, welche Features und laut Pressemeldung erwarten:

Gameplay – Die Gameplay-Bewegungen auf dem Court verleihen den Spielern mehr Kontrolle beim Punkten mit dem Ball, um offensive Aktionen und Kombos zu verbessern, sowie beim Kontern in der Verteidigung.

– Die Gameplay-Bewegungen auf dem Court verleihen den Spielern mehr Kontrolle beim Punkten mit dem Ball, um offensive Aktionen und Kombos zu verbessern, sowie beim Kontern in der Verteidigung. Seasons – Die Seasons vereinen Lieblingserlebnisse der Fans und bieten Spielern die Möglichkeit, ihre Basketball-Künste auch noch lange nach Veröffentlichung des Spiels durch zusätzliche Inhalte, Belohnungen und Spielmöglichkeiten zu erweitern und verbessern.

– Die Seasons vereinen Lieblingserlebnisse der Fans und bieten Spielern die Möglichkeit, ihre Basketball-Künste auch noch lange nach Veröffentlichung des Spiels durch zusätzliche Inhalte, Belohnungen und Spielmöglichkeiten zu erweitern und verbessern. Mein TEAM – Im weiterentwickelten 'Mein TEAM'-Erlebnis haben die Spieler noch mehr Möglichkeiten, mit ihren eigenen Dreamteams anzutreten. Neue Herausforderungen, Belohnungen und Events machen jede Season neu und einzigartig.

– Im weiterentwickelten 'Mein TEAM'-Erlebnis haben die Spieler noch mehr Möglichkeiten, mit ihren eigenen Dreamteams anzutreten. Neue Herausforderungen, Belohnungen und Events machen jede Season neu und einzigartig. Neue Stadt* – Die größte Online-Basketball-Community erhält eine Runderneuerung. Eine brandneue Stadt voller Leben, Aktivitäten und Interaktivität erwartet die Spieler.

– Die größte Online-Basketball-Community erhält eine Runderneuerung. Eine brandneue Stadt voller Leben, Aktivitäten und Interaktivität erwartet die Spieler. Neues Viertel – Auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC könnten die Spieler in einem brandneuen Viertel antreten, das auf den geräumigen Decks eines Kreuzfahrt-Segelschiffs angelegt ist.

– Auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC könnten die Spieler in einem brandneuen Viertel antreten, das auf den geräumigen Decks eines Kreuzfahrt-Segelschiffs angelegt ist. Meine KARRIERE – Die brandneue Stadt* und Meine KARRIERE werden auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S in einem bahnbrechenden Story-Erlebnis vereint.

– Die brandneue Stadt* und Meine KARRIERE werden auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S in einem bahnbrechenden Story-Erlebnis vereint. Meine NBA* & Meine WNBA* – Um wahren Erfolg zu haben, muss man dafür sorgen, dass das Personal genauso gut ist wie die Spieler auf dem Feld.

Quelle: 2K