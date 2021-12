Erscheinungstermin für Windjammers 2 bekannt XBU MrHyde am Mi, 15.12.2021, 16:00 Uhr

Wie Publisher und Entwickler Dotemu jetzt mitteilte, wird Windjammers 2 am 20. Januar 2022 auf Xbox One, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox Game Pass, PC Game Pass und Stadia erscheinen. Der Ankündigungstrailer zum Veröffentlichungsdatum zeigt die zurückkehrenden Superstars und Champions von Windjammers 2 in den packenden Kopf-an-Kopf-Kämpfen des Spiels. Spielerinnen und Spieler können im neuen Video die zehn spielbaren Athletinnen und Athleten von Windjammers 2 in Aktion erleben und einen Blick auf die 10 verschiedenen Spielfelder werfen, auf denen sie um Punkte kämpfen werden.

Quelle: DotEmu