Entwicklervideo geben Einblicke zu Umgebungen in Starfield

Bisher hat man noch nicht viel zu Starfield gesehen, obwohl das Spiel nächstes Jahr am 11. November exklusiv für Xbox-Konsolen erscheinen soll. In drei neuen Entwicklervideos sehen wir jedoch kurze Einblicke in Welten, die uns vermutlich in einer ähnlichen Form dann im fertigen Spiel erwarten werden.

Entdeckt hat die Videos des Twitter-Nutzer @Klobrille, der in der Branche gute Kenntnisse und Beziehungen hat. Doch seht selbst:

Bethesda Game Studios gives a brief look at three very distinct Starfield locations:



Neon: https://t.co/MkQPe3aGka



New Atlantis: https://t.co/lKwHdczOX5



Akila: https://t.co/FIupOz9R8a



Coming exclusively to Xbox on 11.11.22. Day One on Xbox Game Pass. pic.twitter.com/lw3NGn5JRg