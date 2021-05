Entwicklertagebuch erklärt das Sounddesign von Knockout City XBU MrHyde am Di, 11.05.2021, 12:15 Uhr

In einem neuen Entwicklertagebuch und Blogbeitrag geben Electronic Arts und Velan Studios den Spielern einen tieferen Einblick in den Entstehungsprozess hinter dem charakteristischen Klang des kommenden Multiplayer-Titels Knockout City. In diesem Blog enthüllt das Entwicklerteam ihre Zusammenarbeit mit dem Musikduo Sonny und Matt von The Soundlings, die den aus 19 Titeln bestehenden Soundtrack von Knockout City komponiert haben.



Die beiden haben zuvor bereits an Projekten wie DC‘s Shazam!, HBO‘s Lovecraft Country, Netflix’s Narcos Mexico und mehr gearbeitet. Alle Songs von verschiedenen Personas und Bands, die Spieler im Match über den Radiosender „KO City Pirate Radio“ hören können, wurden von The Soundlings komponiert. Das Musikduo hat dafür über 30 Genres erforscht, um diese ganz spezielle Musik für den kommenden Multiplayer-Titel zu erschaffen.

Quelle: Electronic Arts