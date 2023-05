Entwickler veröffentlichen neues Dev Diary zu Gangs of Sherwood XBU ringdrossel am Fr, 19.05.2023, 10:45 Uhr

Die Spieleschmiede Appeal Studios hat gemeinsam mit Nacon ein neues Video zum Koop-Action-Adventure Gangs of Sherwood ins Netz gestellt. In dem Video sprechen Game Director Andrea Di Stefano und Art Director Michael Defroyennes darüber, wie sie die Legende von Robin Hood adaptiert haben.

In Gangs of Sherwood werden die Rollen von vier der berühmtesten Helden der Legende verkörpert: Bruder Tuck, Little John, Maid Marian und Robin Hood. Neben den bekannten Charakteren wollte das Entwicklerteam auch die Geschichte der Legende Allan a Dale hervorheben. Ebenso viel Aufmerksamkeit wurde den Antagonisten gewidmet, wie dem charismatischen Guy of Gisborne, der gewöhnlich als Mörder dargestellt wird und Robin Hood töten soll, sowie der Priorin von Kirklees, die für Robin Hoods Tod verantwortlich gemacht wird.

Die Geschichte in Gangs of Sherwood ist eine Interpretation der Robin Hood-Legende. Es ist eine Kriegsgeschichte, in der die Helden Anführer eines Widerstands gegen den bösen Sheriff von Nottingham sind. Der technologische Fortschritt spielt eine große Rolle in der Welt und verleiht der mittelalterlichen Welt des Spiels eine Science-Fantasy-Dimension. „Die neue Technologie wurde durch das Löwenherz ermöglicht, einen einzigartigen Stein, der aus den Kreuzzügen mitgebracht wurde und mit dem man Metall umwandeln und ihm magische Eigenschaften verleihen kann“, erklärt Andrea Di Stefano, Game Director bei Appeal Studios. „Dieser technologische Fortschritt hat zu einer Revolution geführt und bestimmt die Art und Weise, wie der Krieg geführt wird. In unserem Fall hat dies große Auswirkungen auf die Kämpfe und wie die Charaktere mit ihren Feinden interagieren sowie auf die Kraft, die sie entfesseln können. Das kann schnell mal zu explosiven und spektakulären Schlachten führen.“

Während des Abenteuers werden eine Vielzahl von schönen Umgebungen erkundet, von denen einige sicherlich bekannt sein werden. Art Director Michael Defroyennes erklärt: „Wir beginnen zum Beispiel in dem Dorf Locksley, das belagert wird. Neben Locksley wird es natürlich auch andere ikonische Orte geben, wie den Sherwood Forest und die Stadt Nottingham. Wir wollten auch den düsteren Aspekt der verschiedenen Regionen hervorheben, um zu zeigen, wie die Welt vom Krieg zerrissen ist und wie sich die Umweltverschmutzung durch die Technologie auf die Umwelt auswirkt.“

Über Gangs of Sherwood:

Gangs of Sherwood ist ein kooperatives Action-Adventure für ein bis vier Spieler:innen mit rasantem Gameplay und hohem Wiederspielwert in einer neu gestalteten Welt, die auf der Legende von Robin Hood basiert. Die Armeen des Sheriffs von Nottingham, der die Kräfte des Steins der Weisen ausnutzt, haben eine ungeheure Macht aufgebaut und unterdrücken das Volk von England mehr denn je. In der Science-Fantasy-Version der Robin Hood-Legende bietet das Spiel explosive Kämpfe, Kombos und Koop-Gameplay für Fans von epischen Schlachten und Herausforderungen.

Die Funktionen und Inhalte in Gangs of Sherwood:

Vier ikonische spielbare Charaktere: Es kann die Wahl zwischen Robin, Maid Marian, Friar Tuck und Little John, den vier legendären Helden mit unterschiedlichen Kampfstilen getroffen werden, die außerdem vollständig anpassbar sind.

Ein unvergessliches Abenteuer: Vom Sherwood Forest bis zur fliegenden Festung des Sheriffs von Nottingham werden Horden von Feinden versuchen, sich in den Weg zu stellen. Die Pläne des Tyrannen müssen vereitelt werden, indem gegen seine Soldaten in einer neu gestalteten Science-Fantasy-Version einer bekannten Welt gekämpft werden muss.

Kooperativer Kampf für bis zu vier Personen: Spektakuläre Angriffe können kombiniert werden, indem ein Team zusammengestellt wird, um verheerende Kombos zu erzielen.

Gangs of Sherwood erscheint im Herbst 2023 für Xbox Series, PS5 und PC

Quelle: Nacon