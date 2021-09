Englische Sprachausgabe von Phantom Breaker: Omnia im Trailer XBU TNT2808 am Mi, 22.09.2021, 14:45 Uhr

In einem ersten Trailer wurde die englische Sprachausgabe des 2D-Anime-Beat 'em ups Phantom Breaker: Omnia vorgestellt, das im Frühjahr 2022 auf dem PC und Konsolen wie der Xbox One erscheinen soll.

Die englische Sprachausgabe für Phantom Breaker: Omnia wartet mit der hochkarätigen Besetzung durch die folgenden Sprecher auf.

Luci Christian – Cocoa (Ochaco in My Hero Academia)

Monica Rial – Fin (Stocking in Panty & Stocking)

Joe Zieja – Infinity (Achilles in Fate / Apocrypha)

Erica Lindbeck – Itsuki (Futaba Sakura in Persona 5)

Sarah Williams – M (Jinx in League of Legends)

Kira Buckland – Mei (Mary Saotome in Kakegurui)

Erica Mendez – Mikoto (Retsuko in Aggretsuko)

SungWon Cho – Phantom (FL4K in Borderlands 3)

Alejandro Saab – Ren (Leon in Pokemon Journeys)

Caitlin Glass – Ria (Cammy White in Street Fighter V)

Lilypichu – Rin (Mina in Ethereal Enigma)

Laura Stahl – Shizuka (Aiger Akabane in Beyblade Burst Turbo)

Felecia Angelle – Sophia (Toru Hagakure in My Hero Academia)

Matt Mercer – Tokiya (McCree in Overwatch)

Cristina Vee – Waka (Noel in BlazBlue)

Amber Connor – Yuzuha (Faye in Fire Emblem)

Carrie Savage – Rimi (Celica A. Mercury in BlazBlue: Cross Tag Battle)

Trina Nishimura – Kurisu Makise (Mikasa Ackermann in Attack on Titan)

Patrick Seitz – Gaito (Dio in JoJo’s Bizarre Adventure)

Daman Mills – Ende (Frieza – Dragon Ball Super)

Über Phantom Breaker: Omnia

THE FIRE IN YOUR HEART IS BURNING!

Phantom Breaker: Omnia ist ein rasantes 2D-Anime-Beat 'em up mit über 20 einzigartigen Charakteren, die sich für die Erfüllung ihres größten Traums duellieren. Durch die Möglichkeit, aus 3 Kampfstilen zu wählen, spricht das Spiel sowohl Genre-Veteranen als auch Neueinsteiger gleichermaßen an. Das Spiel enthält zwei Gastcharaktere: Kurisu Makise aus Steins;Gate und Rimi Sakihata aus Chaos;Head, so wie zwei komplett neue Charaktere, die eigens für Phantom Breaker: Omnia entworfen wurden.

Quelle: Rocket Panda Games