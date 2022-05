Endling: Extinction is Forever erscheint bald XBU TNT2808 am Fr, 20.05.2022, 10:00 Uhr

Vor drei Jahren angekündigt, soll es jetzt bald soweit sein - Endling: Extinction is Forever scheint schon bald für die Xbox One, PS4, Switch und den PC zu erscheinen. Ihr müsst euch als Fuchs durch das Spiel schlagen.

Neue Forschungen von 400 Biologen haben ergeben, dass etwa 70% glauben, dass sich die Erde in den frühen Phasen eines menschlich bedingten Massenaussterbens befindet. Wenn die Zerstörung der Biosphäre so weitergeht, geht ein Biologe gar davon aus, dass die Hälfte aller Pflanzen- und Tierspezies in 100 Jahren ausgestorben sein wird. Heute sind bereits 28.000 Tierarten vom Aussterben bedroht.

Jetzt stellt euch einmal vor, die Menschheit hätte eine der anpassungsfähigsten Kreaturen des Tierreiches - den Fuchs - ausgerottet. Als letzter Fuchs auf Erden kämpft ihr ums Überleben und sucht nach seltenen Futterquellen in einer sterbenden Welt. Aber ihr sucht nicht nur nach Futter für euch selbst - euer tapsiger Nachwuchs wartet auf eure Rückkehr in den sicheren Bau. Bis zu dem schicksalhaften Tag, an dem Etwas oder Jemand einen der jungen Füchse aufweckt...

Ursprünglich sollte das Spiel diesen Frühling rauskommen, nun wird es etwas später erscheinen, um das bestmögliche Spielerlebnis zu ermöglichen. Um das ein wenig wieder gut zu machen, wird das Spiel dafür in einer physischen Box für alle Plattformen erscheinen.

Freut euch zudem auf diese Features:

Erkundet verwüstete Umgebungen basierend auf realen, derzeitigen Problemen

Jagt andere Tiere um eure Jungen zu ernähren und zu verhindern, selbst Beute zu werden

Testet eure Überlebensinstinkte und macht euch gefasst, emotional fordernde Entscheidungen zu treffen

Findet neue Unterschlupfe um euch vor natürlichen und unnatürlichen Gefahren zu schützen

Kümmert euch um eure Jungen, füttert sie und lehrt ihnen neue Skills, um sie weniger verwundbar zu machen

Überlebt

Quelle: HandyGames