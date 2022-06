Das Ende naht - Endling: Extinction is Forever hat einen Termin XBU TNT2808 am Do, 02.06.2022, 18:15 Uhr

Der Fuchs ist auf dem Sack - oder so ähnlich. Denn schon ab dem 19. Juli könnt ihr in Endling: Extinction is Forever in die Haut des rötlichen Tieres schlüpfen und im Ödland ums Überleben kämpfen - natürlich auch auf der Xbox One.

Freut euch auf diese Features:

Erkundet verwüstete Umgebungen basierend auf realen, derzeitigen Problemen

Jagt andere Tiere um eure Jungen zu ernähren und zu verhindern, selbst Beute zu werden

Testet eure Überlebensinstinkte und macht euch gefasst, emotional fordernde Entscheidungen zu treffen

Findet neue Unterschlupfe um euch vor natürlichen und unnatürlichen Gefahren zu schützen

Kümmert euch um eure Jungen, füttert sie und lehrt ihnen neue Skills, um sie weniger verwundbar zu machen

Überlebt

Endling: Extinction is Forever erscheint am 19. Juli 2022 für die Xbox One, PS4, Switch und den PC.

Quelle: HandyGames