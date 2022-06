Ende August kehrt PAC-MAN WORLD RE-PAC zurück XBU MrHyde am Mi, 29.06.2022, 13:30 Uhr

Bandai Namco Europe gibt bekannt, dass PAC-MAN WORLD RE-PAC, eine überarbeitete und verbesserte Version des Spiels, am 26. August 2022 für Konsolen und PC erscheint. Das Original PAC-MAN WORLD war PAC-MANs Debüt im 3D-Platforming-Genre. PAC-MAN WORLD RE-PAC bringt den Klassiker in HD-Optik mit verbessertem Gameplay und neuen Features zurück. Der Titel wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, STEAM und Nintendo Switch erscheinen.



PAC-MAN WORLD RE-PAC nutzt die Vorteile aktueller Gaming-Hardware, um eine HD-optimierte Vollbildversion des Originalspiels sowie Verbesserungen für ein intuitiveres Gameplay zu liefern. Das Spiel verfügt über mehrere Modi, darunter den Quest-Modus, einen Labyrinth-Modus, der das klassische PAC-MAN-Spiel in 3D-Labyrinthe bringt und eine vollständige Version des Originalspiels im Original-Modus, den die Spielerinnen und Spieler durch Abschluss des Hauptspiels freischalten können. Im Hauptspiel des Quest-Modus nutzen die Spielerinnen und Spieler eine Vielzahl von Angriffen und Fähigkeiten, einschließlich Power-Ups, während sie rennen, springen, Rätsel lösen und natürlich sich ihren Weg durch sechs aufregende Welten der Geisterinsel bahnen. PAC-MAN WORLD RE-PAC bringt zudem die Abenteuerwelt zurück, in der Spielerinnen und Spieler die Geister jagen, um PAC-MOM, PAC-BOY, PAC-SIS, Professor PAC, PAC-BUDDY und Pooka aus ihren Klauen zu befreien, nur um in dem gefürchteten TOC-MAN einen neuen Erzfeind zu entdecken.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment