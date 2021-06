Encased: Dome Sweet Dome Trailer Amortis am Fr, 11.06.2021, 09:00 Uhr

Die Welt in den 70er Jahren in einer alternativen Zeitlinie, wenn das kein gutes Szenario für ein RPG ist. Encased entführt euch in ein Sci-Fi Abenteuer wo in der abgelegenen Wüste ein riesiges und unerklärliches Artefakt - The Dome - entdeckt wird, das bis zum Rand mit erstaunlicher Technologie gefüllt ist, die die Menschheit um Hunderte von Jahren voranbringen könnte.

Der Haken, denn natürlich gibt es einen Haken, ist, dass lebende Kreaturen diese Kuppel, The Dome, zwar betreten aber nicht wieder verlassen können. Nur nicht-lebendes und nicht-organisches Material kann wieder nach außen gelangen. Wer also einmal drin ist, der bleibt dann auch dort.

Wir sind gespannt und präsentieren euch den Trailer. Viel Spaß.

Quelle: KochMedia