Elusive: Interessante Stealth-Landwirtschaftssimulation in Entwicklung

Wir haben hier eine weitere Spielankündigung von Chibig, dem Indie-Publisher von Deiland und Summer in Mara, für euch. Im Rahmen der „Chibig Presents“-Vorstellungsreihe hat der Publisher die ersten bewegten Bilder seiner kommenden Farming-Sim Elusive enthüllt - eine Stealth-Landwirtschaftssimulation, die als „Arrietty trifft Stardew Valley“ beschrieben werden könnte.



In Elusive müssen die Spieler Wege finden, in einer Welt zu überleben, die nicht für sie geschaffen ist. In der Rolle der winzigen Elusive People (etwa: Heimliches Völkchen) lernen sie, Lebensmittel in einer Gießkanne anzubauen, indem sie Löffel als Spaten und Gabeln als Pflüge verwenden. Unternimm auf der Suche nach Ressourcen gefährliche Ausflüge in den Rest des Hauses und schließe unterwegs Freundschaften (ein paar kolossale Feinde wirst du dir leider auch machen). Elusive kombiniert Farming, Stealth und Exploration zu einem alle Maßstäbe sprengenden, unvergleichlichen Abenteuer.



Elusive erscheint 2023 für PC und Konsolen.

Quelle: Chibig