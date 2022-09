Electrician Simulator für 2023 bestätigt XBU MrHyde am Di, 27.09.2022, 14:30 Uhr

Wie Take IT Studio, Gaming Factory und Ultimate Games jetzt mitteilten, liegen sie weiterhin im Plan, um den Electrician Simulator im kommenden Jahr für Xbox One, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch zu veröffentlichen.



Die fertige Version soll 30 Missionen bieten, bei denen eure Skills als Elektriker gefragt sein werden. Für den PC ist das Spiel jetzt da, daher gibt es hier den Release Trailer für euch:

Quelle: Ultimate Games S.A