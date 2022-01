Der Electrician Simulator kommt auch auf die Xbox XBU MrHyde am Di, 11.01.2022, 09:45 Uhr

Wie die Publisher Gaming Factory und Ultimate Games sowie der Entwickler Take IT Studio! mitteilten, ist derzeit der Electrician Simulator in der Entwicklungsphase. Der Titel soll in diesem oder nächstem Jahr auch für Xbox Konsolen digital erscheinen. Hier ist ein erstes kurzes Video für euch.

Quelle: Ultimate Games S.A