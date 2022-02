Elden Ring seit dem Wochenende erhältlich XBU MrHyde am Mo, 28.02.2022, 14:45 Uhr

Am letzten Wochenende startete das Action-RPG ELDEN RING für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC via Steam. FromSoftware erweckt mit ELDEN RING die von Hidetaka Miyazaki, dem Schöpfer der einflussreichen Videospielserie DARK SOULS und George R.R. Martin, dem Autor der New York Times-Bestseller-Fantasy-Serie Das Lied von Eis und Feuer, erdachte Geschichte mit einem charakteristischen, sorgfältig ausgearbeiteten Universum zum Leben.



Die Spielerinnen und Spieler werden ihren eigenen Weg durch die riesige und nahtlose Welt des „Zwischenlands“ gehen, zu Fuß oder auf Sturmwind, ihrem vertrauten Spektralross. Die Erkundung dieser Welt voller Wunder ist endlos, aber hinter jeder Ecke lauern Gefahren.



Das Spiel bietet sowohl einen kooperativen als auch einen kompetitiven Mehrspielermodus. Furchterregende Feinde können die Hilfe anderer Befleckter erfordern. Herbeigerufene Spielerinnen und Spieler können beitreten, um den Feind zu besiegen und die Welt zu erkunden. Die Spielerinnen und Spieler können auch in die Welten anderer eindringen und sie zu einem Kampf auf Leben und Tod herausfordern, um wertvolle Belohnungen zu erhalten.

Quelle: BandaiNamco