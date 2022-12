ELDEN RING: Kostenloses Kolosseum-Update verfügbar

Bandai Namco Europe gibt die Veröffentlichung des kostenlosen Kolosseum-Updates für ELDEN RING bekannt. Der DLC bringt neue PvP-Funktionen sowie neue kosmetische Optionen ins Spiel und ist ab sofort für alle Plattformen verfügbar. Diese neuen Features erwarten Spieler mit dem Kolosseum-Update im Detail:



PvP-Kolosseum: Die Türen der Kolosseen in Limgrave, Caelid und Leyndell öffnen sich zum ersten Mal und enthüllen neue Herausforderungen. Dabei hat jede Arena ihre eigenen Regeln und wird Schauplatz erbitterter PvP-Konfrontationen.



Das Kolosseum in Limgrave bietet zwei Modi: Teamprüfung und Einzelprüfung.

In der Teamprüfung werden die Kämpfer*innen in zwei Teams aufgeteilt, die in zeitlich begrenzten Kämpfen gegeneinander antreten. Jeder Tod und jede Wiederbelebung bringen den Gegnern Punkte ein, bis das Team mit der höheren Punktzahl gewinnt.

In der Einzelprüfung kämpfen Spieler*innen für sich selbst. Auch in diesem Modus können sie dabei nach dem Tod wieder einsteigen, bis der Timer Null erreicht und der- oder diejenige mit den meisten Punkten siegreich hervorgeht.

Das königliche Kolosseum in Leyndell bietet den Duell-Modus. Zwei Befleckte treten hier in einem Duell auf Leben und Tod gegeneinander an, ohne Möglichkeit sich wiederzubeleben. Das Caelid-Kolosseum birgt alle oben genannten Modi und zusätzlich die Möglichkeit, Geisteraschen zu beschwören.



Kontrahenten können allein in den Kampf ziehen, oder über Gruppenpasswörter mit oder gegen Freund*innen antreten und sich im Kolosseum beweisen.



Kosmetische Optionen: Fünf neue Frisuren erwarten die Spieler*innen, die in ihr ELDEN RING-Abenteuer zurückkehren oder sich den neuen Herausforderungen im Kolosseum stellen.

Quelle: BandaiNamco