Elden Ring: Erweiterung Shadow of the Erdtree angekündigt XBU ringdrossel am Mi, 01.03.2023, 09:30 Uhr

Nach dem Verkaufserfolg von Elden Ring, legt From Software jetzt nach. Das Entwicklerstudio hat ohne Angaben von Einzelheiten einen DLC für das Action-RPG angekündigt. Der Titel lautet Shadow of the Erdtree.

Quelle: BandaiNamco