Elden Ring Day erhält Day One Patch XBU ringdrossel am Di, 25.01.2022, 09:00 Uhr

From Software gibt an, dass der Actiontitel Elden Ring einen Day One Patch erhalten wird. Zudem wurde die Spieldauer angegeben. Demnach wird man mit der Hauptgeschichte des Spiels ca. 30 Spielstunden beschäftigt sein.

Quelle: BandaiNamco