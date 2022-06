Ein neues Abenteuer in The Elder Scrolls Online klopft an XBU TNT2808 am Di, 14.06.2022, 13:15 Uhr

Noch eine Woche müsst ihr warten, dass geht es in The Elder Scrolls Online in eine noch nie gesehen Region Tamriels: die High Isle. Für den PC ist die Erweiterung bereits erhältlich, Xbox One- und Xbox Series X/S-Spieler legen dann am 21. Juni los.

Du reist zum Systren-Archipel, der idyllischen Heimat der bretonischen Adelselite und deckst die finsteren Pläne des Aufsteigenden Ordens auf. Als Teil des einjährigen Abenteuers „Das Vermächtnis der Bretonen“ erlaubt Dir dieses neue Kapitel, tief in die Geschichte und Kultur des stolzen bretonischen Volkes einzutauchen. Erlebe eine epische Geschichte, die den Rest des Jahres 2022 fortgesetzt wird.

Quelle: Microsoft