Ein Gamescom 2022 Rückblick zu Cosplay und mehr XBU MrHyde am Di, 27.09.2022, 14:51 Uhr

Die Gamescom 2022 ist mittlerweile vorbei und es gibt eine Menge neuer Informationen zu kommenden Titeln, Cosplay und der Branche. Es begegneten sich einige der größten Streamer und es gab noch viel mehr zu erleben. Lasst uns hier rekapitulieren, was dieses Jahr auf der Gaming-Messe passiert ist. Die diesjährige Messe fand wieder nach einigen Jahren in Köln statt. Aus gutem Grund kamen unzählige Besucher aus umliegenden Bundesländern zum Messegelände, um die Gamescom wieder vor Ort zu erleben. Natürlich war es auch möglich, live und online dabei zu sein!

10 Minuten nach Beginn wurde die Gamescom 2022 zum Trend auf Twitter

Weitere Zahlen und Fakten der Gamescom 2022:

265.00 Besucher aus über 100 Ländern

1.100 Aussteller an den Ständen

130 Mio. Views online während der ganzen Veranstaltung

12 Mio. Views am Eröffnungstag

Wie immer gab es auf der Gamescom viele neue Spiele zu entdecken. Sehr spannend war auch das Gamescom Cosplay Village. Mithilfe von YouTube Shorts konnten sich Besucher in bekannte Charaktere verwandeln, "in beliebte Welten eintauchen, und unvergessliche Momente kreieren". Vier volle Tage lang unterhielten internationale Cosplayer, Künstler, Musik und Performer die Cosplay-Arena, beschreiben die Veranstalter das Event im Nachhinein. Die besten Cosplays wurden während des Cosplay Contests live auf der Bühne präsentiert. Ein Blick auf die Gewinner des Cosplay Village 2022 zeigt, wie sehr Cosplayer sich in ihrem Handwerk hervorgetan und ein erstaunliches Maß an Kreativität und Talent in die Veranstaltung eingebracht haben.

"Am 27.08.2022 war es endlich so weit. Im cosplay village presented by YouTube Shorts der Halle 10.1 versammelten sich wieder Cosplayer:innen und Fans um die diesjährigen Gewinner zu küren", erinnern sich die Mitarbeiter der Gamescom. "In vier unterschiedlichen Kategorien konntet ihr mit euren Kostümen am cosplay contest teilnehmen und hattet so die Chance, euch einen der tollen Preise zu sichern."

Wie gewohnt, nahm eine fachkundige Jury die Kostüme unter die Lupe, gab ihre Bewertungen ab und vergaben anschließend die Preise an die glücklichen Gewinner:innen. Aus den Finalist:innen vergab die Jury Preise in drei Kategorien:

Best Costume Platz 1-3

Best Built mit deinem eigenen Kostüm

Best Dress“

Und die Gewinner der Cosplay-Veranstaltung? Die Gewinner haben kreative und realistische Kostüme gezeigt und es ist leicht ersichtlich, warum sie gewonnen haben. Du kannst die Kostüme der Gewinner hier sehen.

Neue Titel

Kreative Spiele hatten dieses Jahr einen starken Auftritt mit mehreren neuen Titeln, die angekündigt oder zum ersten Mal gezeigt wurden. Dazu gehörte auch das Gameplay-Reveal von Lies of P, die Ankündigung von Dune Awakening und vieles mehr.



Alle neuen Spiele, Ankündigungen, Trailer und Teaser sahen jedenfalls sehr vielversprechend aus und werden mit Sicherheit zu Hits, sobald Spieler sie in die Finger bekommen. Es war auf jeden Fall schön, wieder mit Gleichgesinnten neues aus der Welt des Gaming zu entdecken und sich gemeinsam auszutauschen, neue Spiele, Teams, Ereignisse und vieles weitere zu besprechen.

Der Gamescom 2022 Award

Der Gamescom 2022 Award war eine der wichtigsten Ankündigungen. Der diesjährige Preis ging an "Lies of P" für das beste Gamescom-Spiel.



Lies of P



Lies of P ist ein Action-RPG, inspiriert von der bekannten Geschichte von Pinocchio, das in einer düsteren Welt spielt. Begleite Pinocchio auf seiner unerbittlichen Reise durch die fiktive Welt von P., die auf dem klassischen Märchen von Pinocchio basiert. "Auf der Reise wirst du in Situationen geraten, in denen du lügen musst, um dich selbst oder andere zu schützen. Das Lügen von Pinocchio ist eine der wichtigsten Erfahrungen, die du machen wirst", erklärt die Gamescom Website. In jeder Runde können die Spieler verschiedene Aktionen durchführen, wie z.B. Verbündete oder Feinde treffen oder andere bekannte Charaktere begegnen.



Bestes Action Game wurde: Metal: Hellsinger



Hier sind die Ergebnisse weiterer Preisverleihungen:

Best Family Game: Paper Trail, Newfangled Games

Best Indie Game: Inkulinati, Daedalic Entertainment

Best Sports Game: AEW: Fight Forever, THQ Nordic

Gamescom 2022 im Überblick

Die größte Spielemesse der Welt

Große Namen wie SEGA, Xbox, Ubisoft, Warner Bros, Bandai Namco und 2K waren wieder dabei;

Termin: 24. August bis 28. August 2022; Sie fand in Köln statt, wurde aber weltweit online gestreamt

Was die Dramatik angeht, so gab es auf der diesjährigen Gamescom einiges zu sehen. Von Cosplay bis hin zu angeregter Diskussion.



Insgesamt war die Gamescom 2022 eine erfolgreiche Messe mit vielen Neuankündigungen und Enthüllungen, die die Spieler für die Zukunft begeistern werden. Es reisten begeisterte Spielefans aus der ganzen Welt extra zur Messe an und sogar Kenner aus Nischen wie der Online Casino Branche waren vor Ort. Die wichtigsten Streamer waren ebenfalls anwesend und insgesamt herrschte eine sehr positive Atmosphäre bei der gesamten Veranstaltung.

Möchtest du dich schon auf nächstes Mal vorbereiten? Hast Du Lust, ins Cosplay einzusteigen?

Hier einige Tipps, wie man am besten mit Cosplay anfangen kann: Der beste Weg, um in das Cosplaying einzusteigen, ist, klein anzufangen. Du brauchst nicht gleich ein aufwändiges Kostüm zu entwerfen. Fang mit etwas Einfachem an, z.B. einer Figur aus deinem Lieblingsanime oder Videospiel. Sobald du den Dreh raushast, kannst du anfangen, kompliziertere Kostüme zu basteln. Im Internet und sogar in Bibliotheken gibt es zahlreiche Ressourcen, die dir helfen können, deine eigenen Kostüme zu entwerfen. Wenn du einmal nicht weiterkommst, gibt es immer andere Cosplayer, die dir gerne helfen.



Eines der wichtigsten Dinge, die du dir beim Cosplay merken solltest, ist, Spaß zu haben. Nimm dich selbst nicht zu ernst und hab keine Angst, zu experimentieren. Beim Cosplay geht es vor allem darum, deine Kreativität auszudrücken und Spaß zu haben.

Die besten Kostüme: Was zeichnet sie aus?

Es gibt ein paar Dinge, die ein großartiges Cosplay-Kostüm ausmachen. Das erste ist die Genauigkeit. Ein gutes Cosplay-Kostüm sollte der Originalfigur so nahe wie möglich kommen. Das bedeutet, dass man auf Details wie Frisur, Kleidung und Accessoires achten sollte. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Kreativität. Ein gutes Cosplay-Kostüm sollte einzigartig und kreativ sein. Das bedeutet, über den Tellerrand hinauszuschauen und sich etwas einfallen zu lassen, das noch niemand gesehen hat.



Auch sollte ein gutes Kostüm am besten bequem sein. Du möchtest dein Kostüm den ganzen Tag über tragen können, ohne dass du dich unwohl fühlst. Das bedeutet, dass du Materialien wählen solltest, die atmungsaktiv sind und in denen du dich gut bewegen kannst. Wenn du diese Faktoren beachtest, wirst du mit Sicherheit ein großartiges Kostüm kreieren, das sicher auffallen wird.

Welche Spiele eignen sich für Cosplay am besten?

Es gibt eine Menge toller Spiele, aus denen man wählen kann, wenn es um Cosplay geht. Allerdings sind einige Spiele beliebter als andere. Die Final-Fantasy-Reihe zum Beispiel wird oft als eines der besten Cosplay-Spiele angesehen, da es eine riesige Auswahl an Charakteren und komplizierten Designs gibt. Andere beliebte Spiele für Cosplay sind The Legend of Zelda, Metroid und Kingdom Hearts. Egal, für welches Spiel du dich entscheidest, wähle auf jeden Fall eine Figur, die dich begeistert, und hab Spaß bei deinem Cosplay.



Das war also unser Rückblick auf die Gamescom 2022. Zusammengefasst war es ein großartiges Jahr für die Gamescom und die Gaming-Community und wir können es kaum erwarten, zu sehen, was das nächste Mal für uns bereithält. Wir freuen uns schon jetzt auf die Messe und andere bevorstehende Messen und Events im nächsten Jahr! Wie fandet ihr die diesjährige Messe?

Quelle: XBoxUser