Ehemalige Witcher- und Cyberpunk-Entwickler gründen Rebel Wolves XBU TNT2808 am Do, 17.02.2022, 11:30 Uhr

Konrad Tomaszkiewicz (Game Director - The Witcher 3, Head of Production/Secondary Game Director - Cyberpunk 2077) hat einige Talente um sich geschart, um ein neues Studio zu gründen: Rebel Wolves. Fortan will man tolle virtuelle Welten und interessante Charaktere schaffen.

Ein erstes Projekt haben sie auch schon in der Mache. Es soll sich dabei um ein Dark Fantasy AAA-Spiel handeln, das mithilfe der Unreal 5 Engine entstehen soll.

Das ganze Team von Rebel Wolves besteht derzeit aus: Design Director Daniel Sadowski (Witcher 1, Nitreal Games, Growing Up), Narrative Director und Main Writer Jakub Szamałek (Witcher 3, Cyberpunk 2077, Thronebreaker), Animation Director Tamara Zawada (Witcher 3, Shadow Warrior 2, Capcom Vancouver), Art Director Bartłomiej Gaweł (Witcher 1-3), CFO Michał Boryka, und Studio Head Robert Murzynowski.

Quelle: Rebel Wolves / Evolve PR