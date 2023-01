Effekt von Werbung auf Casinospieler XBU MrHyde am Fr, 20.01.2023, 11:45 Uhr

Werbung ist für die verschiedensten Produkte absolut allgegenwärtig. Da Werbung heutzutage auf verschiedenen Wegen gesendet werden kann, insbesondere online, fühlen sich die Menschen von ihr sehr überwältigt. Sie nehmen sie kaum mehr wahr, weshalb Werbung in der modernen Zeit ein wenig anders gestaltet werden muss.

Nichtsdestoweniger arbeitet Werbung auch in der modernen Zeit mit ein paar gewissen Tricks, die schon früher verwendet wurde. Der Stichpunkt lautet hierbei Psychologie. Marketingexperten kennen die kleinen Tricks, wie man selbst unterbewusst Spieler ansprechen kann. Ein Vulkan Vegas Cashback wirkt somit umso einladender und wird darüber hinaus kaum vergessen.

Die wichtigsten Punkte bei Werbung für Online Casinos beschäftigen sich mit folgenden Themen:

Normalisierung;

Emotionalisierung;

Schaffung von zusätzlichen Anreizen.

Normalisierung von Glücksspielen

Lange Zeit galten Glücksspiele als etwas Schlechtes und waren mehr oder minder verpönt. Dabei hat man schon seit Jahrhunderten gern gespielt und eine Runde mit Poker ist auch mit Freunden immer möglich. Der erste, sehr interessante Punkt, ist, wie Werbung von Casinos das Glücksspiel normalisieren. Es handelt sich dabei nicht mehr um etwas, was man nicht tut. Stattdessen werden beispielsweise in einem Werbespot beispielsweise Pärchen gezeigt, die sich gemeinsam auf dem Sofa über einen Gewinn im Online Casino feiern. Das suggeriert Casinospielern sowie jenen, die noch nie in einem Online Casino gespielt haben, dass Spielen zum Alltag gehören kann. Es ist nichts dabei und sogar junge Menschen spielen online.

Sehr ähnlich verhält es sich auch mit Werbung, in der absolut alltägliche Menschen gezeigt und wie der Nachbar nebenan aussehen. Es ist deutlich sichtbar, dass jener Spieler nicht wie ein Schauspieler wirkt, er jedoch im Online Casino spielt. Beide Szenarien unterstreichen, wie normal online spielen in einem Casino ist. Dabei zu nennen oder zu zeigen, wie viel man potenziell gewinnen kann, ist zunächst einerlei. Sie sollen nur zeigen, dass vermutlich auch ein Pärchen im Bekanntenkreis spielt. Tatsächlich könnte sogar der Wunsch entstehen, ein ähnliches Szenario mit seinem Partner zu erleben.

Die Normalisierung könnte man auch als Konditionierung betrachten. Bei einer Konditionierung werden Menschen mit einer Situation konfrontiert, die für sie Normalität werden und eine positive Reaktion hervorrufen soll.

Emotionalisierung von Casinogewinnen

Es ist sehr alltäglich, dass Online Casino mit potenziellen Gewinnen werben. Ob dabei gezeigt wird, wie ein Spieler einen bestimmten Betrag gewinnt oder erzählt wird, wie er den Gewinn gesichert hat, ist einerlei. Sobald bei einer Werbung für Online Casinos ein Gewinnbetrag gezeigt wird, denken einige, das Online Casino wolle damit nur Spieler anlocken. Das ist auf einer Ebene zwar richtig, aber ist den meisten Menschen bewusst, dass es sich um ein Beispiel handelt. Jeder weiß, dass Gewinne in Glücksspielen besonders hoch, aber auch ausbleiben können.

Wichtiger ist im Rahmen der Werbung einen Casinogewinn eher zu emotionalisieren. Dies könnte mit einer Geschichte, dem sogenannten Storytelling, geschehen. Dabei wird erzählt, wie sich vielleicht ein Spieler zunächst traute zu spielen, aber es dann doch probiert und sogar einen großen Gewinn abkassiert hat. In diesem Fall würde man durch die emotionale Geschichte des Menschen von nebenan und wieviel Glück er hatte, emotionalisieren. Sich vielleicht nicht zu trauen, in einem Online Casino zu spielen, kann etwas sein, womit sich einige andere Menschen identifizieren können. Dann denken sie jedoch an jenen Spieler aus der Werbung und überwinden sich ebenfalls.

Noch schärfer kann ein Casinogewinn natürlich auch durch einen Tanz und einen Jubeltanz in der Werbung emotionalisiert werden. Zwar wird dabei ziemlich überzogen, sodass Spielern durchaus klar ist, es wird kein Goldglitter von der Decke Fallen, wenn sie gewinnen. Sie können es sich zumindest vorstellen und wissen genau, dass sie bei einem Gewinn auf ähnliche Art und Weise durch die Wohnung tanzen werden.

Anreize mit Boni

Bekanntlich ist die Branche der Online Casinos unheimlich hart umkämpft, sodass jedes Online Casino diverse Boni bietet. Die Boni beinhalten dabei bereits einen Willkommensbonus. Wie großzügig dieser ausfällt, hängt jeweils vom Online Casino selbst ab. Wenn man sich jedoch die Werbung für Online Casinos anschaut, scheinen sie sich mit ihren Boni gegenseitig zu übertrumpfen.

In der Regel wirbt ein Online Casino zunächst nur mit seinem Willkommensbonus. Es könnte zum Beispiel in der Werbung heißen, dass man nur einen ziemlich geringen Betrag einzahlen müsste, dafür jedoch ein ziemlich hohes Bonusgeld vom Casino erhält. Ähnlich würde es sich verhalten, wenn ein Online Casino mit einer hohen Anzahl an Freispielen wirbt. In beiden Fällen sieht ein Casinospieler etwas, was er unbedingt haben wollen würde. Wer würde schon auf einen hohen Einzahlungsbonus oder gar 1.000 Freispiele verzichten wollen? Wenn dazu sogar nur ein sehr geringer Einzahlungsbetrag notwendig ist, kann man das Angebot doch mal wagen — würde sich ein Casinospieler denken. Das ist auch genau das Ziel der Werbung. Einen Anreiz bieten, den man sich auf keinen Fall entgehen lassen wollte.

