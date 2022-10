Edengate: The Edge of Life kommt noch im Oktober XBU MrHyde am Mi, 05.10.2022, 16:00 Uhr

Mit Edengate: The Edge of Life wurde nun für diesen Monat ein neues Abenteuerspiel angekündigt. Es kommt von HOOK, einem neuen Label von Digital bros, und soll 6,99 Euro kosten. Der Trailer stellt euch Mia vor, eine Biologin, die ohne Erinnerungen in einem verlassenen Krankenhaus aufwacht.

Quelle: HOOK