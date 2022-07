Early Access auf die Offene Beta von MultiVersus gestartet XBU MrHyde am Mi, 20.07.2022, 13:40 Uhr

Warner Bros. Games kündigt an, dass der Early Access auf die Offene Beta von MultiVersus ab sofort für alle Spieler verfügbar ist, die zuvor entweder an der geschlossenen Alpha von MultiVersus teilgenommen oder einen Code via Twitch Drops erhalten haben. Spieler können zudem auch frühzeitigen Zugriff zur Offenen Beta erhalten, indem sie das „Founder’s Pack“ von MultiVersus erwerben, das via Standard-, Deluxe- und Premium-Editionen verschiedene Stufen von Inhalten im Spiel freischaltet.



Die Offene Beta-Version für MultiVersus wird ab dem 26. Juli 2022 für PlayStation 5- und PlayStation 4-Konsolen, Xbox Series X|S- und Xbox One-Konsolen sowie für PC verfügbar sein.

Quelle: Warner Bros. Games