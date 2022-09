EA und Koei Tecmo arbeiten an Action-RPG-Jagdspiel XBU MrHyde am Di, 13.09.2022, 11:20 Uhr

Electronic Arts kündigt heute eine Partnerschaft mit KOEI TECMO an. Das EA Originals Label und das Entwicklerstudio Omega Force – das Team hinter der beliebten Warriors-Reihe, darunter DYNASTY WARRIORS und SAMURAI WARRIORS – entwickeln und veröffentlichen gemeinsam das nächste große Action-RPG-Jagdspiel. Diese neue, originelle IP bietet ein einzigartiges AAA-Erlebnis basierend auf einer Fantasy-Interpretation des feudalen Japans. Weitere Details zu dem Titel werden im Laufe des Monats bekanntgegeben.



„Es ist uns eine Ehre, eine Partnerschaft mit EA Originals einzugehen und die Unterstützung eines Teams mit einer unglaublichen Erfolgsgeschichte bei der Veröffentlichung wegweisender neuer Spiele zu haben", sagt Yosuke Hayashi, Executive Vice President von KOEI TECMO GAMES CO, LTD. „Das EA-Team begrüßt unsere kreative Unabhängigkeit und ist zu einem unschätzbaren Partner geworden, der uns sowohl bei der Entwicklung als auch bei der Veröffentlichung unterstützt. Indem wir die globalen Ressourcen von EA mit unseren eigenen verbinden, können wir eine neue Art von Jagdspiel einem weltweiten Publikum vorstellen und unsere Reichweite auf die globalen Märkte ausweiten. Ich freue mich schon sehr auf den Tag, an dem Spielerinnen und Spieler aus aller Welt unser neues Spiel erleben können."



Omega Force ist Teil von KOEI TECMO GAMES und verantwortlich für Kultspiele der unterschiedlichsten Genres, von Hack-and-Slash-Spielen über Action-Jagdspiele und mehr. Neben der beliebten Warriors-Reihe ist das Studio bekannt für seine Zusammenarbeit mit Serien wie Attack on Titan, Dragon Quest, Fire Emblem, Hyrule Warriors, und mehr.



„Aufbauend auf dem fantastischen Erfolg von EA Originals, zu dem auch die jüngsten Veröffentlichungen von It Takes Two und Knockout City gehören, arbeiten wir voller Begeisterung mit dem unglaublich talentierten Team von Omega Force zusammen“, sagt Jeff Gamon, General Manager von EA Partners. „Sie haben das Jagd-Genre revolutioniert und ihr bewährtes Talent für fesselnde Kampfsysteme und Gameplay mit unerwarteten und innovativen Spielmechaniken verbunden. Wir können es kaum erwarten, ihr bahnbrechendes neues Abenteuer noch im Laufe dieses Monats der ganzen Welt vorzustellen".

Quelle: Electronic Arts