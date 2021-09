EA feiert den 14. Geburtstag von skate. XBU TNT2808 am Mi, 15.09.2021, 10:15 Uhr

Schon 14 Jahre ist es her, seit wir in skate. die Bretter der Welt neu für uns entdeckt haben. Electronic Arts will das feiern und ruft den skate.-Tag aus, der nun jährlich gefeiert werden soll.

Anlässlich des Jubiläums von skate. hat das Entwicklerteam skate. Reel reaktiviert, eine Hommage an die Originalseite, auf der Fans von skate. Clips, Screenshots und andere Schöpfungen mit der Welt teilen können. Einige Mitglieder der skate.-Community wie Calplex, Nebula, Skate3Tommy, KellyLitz und mehr haben bereits erste Inhalte über die offizielle Webseite geteilt. Auf skate. Reel gibt es weitere Details zum Upload von Inhalten und Informationen über zukünftige Herausforderungen inklusive eines Wettbewerbs, der heute zur Feier des Jubiläums beginnt.

Fans können Skate und Skate 3 über EA PLAY für Xbox ausprobieren. Skate 3 kann außerdem auch auf PC über den Xbox Game Pass Ultimate und die Xbox Cloud gespielt werden.

Quelle: Electronic Arts