EA erlaubt Zugriff auf Patente für Barrierefreiheit

Eine Weltpremiere kündigt Electronic Arts heute an: man erlaubt Konkurrenten und anderen Entwicklern freien Zugriff auf alle Patente und Technologien, die mit Barrierefreiheit zu tun haben. Man erhofft sich dadurch, dass auch weitere Entwickler ermutigt werden, Features zu entwickeln, die Videospiele zugänglicher machen.

Die Zusicherung beinhaltet insgesamt fünf Patente, die einige der einfallsreichsten Barrierefreiheit-Technologien von Electronic Arts einschließen, die entwickelt wurden, um Spielerinnen und Spielern mit Seh-, Sprach-, Hör- oder Wahrnehmungseinschränkungen beim Spielen zu unterstützen. Das beinhaltet das Patent für das beliebte "Ping-System", welches erst heute vom Patent- und Markenamt der USA ausgestellt worden ist. Die Technologie, die in Apex Legends Verwendung findet, lässt Spielerinnen und Spielern via eines Ping-Systems miteinander kommunizieren und wurde allgemein dafür gelobt, dass sie sowohl negatives Verhalten im Spiel verringert und das Spiel zugänglicher gemacht hat.

Das "Ping-System" hilft Spielerinnen und Spielern, die über Sprach-, Hör- oder Wahrnehmungseinschränkungen verfügen und dadurch Probleme mit der Kommunikation im Spiel haben. Es geht dieses Problem sehr direkt an, indem es Spielerinnen und Spielern ermöglicht, via kontextueller Kommandos und Ankündigungen, die kinderleicht über einfach einstellbare Controller-Eingaben verwendet werden können, sowohl über Ton als auch visuell zu kommunizieren, wodurch ein Headset oder Mikrofon nicht benötigt wird. Die Community von Apex Legends hat das System mit Begeisterung angenommen.

Drei der Patente, die von der Zusicherung abgedeckt werden, stehen damit in Verbindung, Videospiele für Menschen mit Seheinschränkungen zugänglicher zu machen, und werden in vielen beliebten Spielen von Electronic Arts wie Madden NFL und FIFA bereits heute verwendet. Die patentierten Technologien können Farben, Helligkeit und Kontrast in einem Spiel erkennen und anpassen, um so die Sichtbarkeit von Objekten mit ähnlichen Lichtstärken zu verbessern. Dies erlaubt es Spielerinnen und Spielern, die Inhalte besser wahrzunehmen und leichter mit ihnen zu interagieren.

Electronic Arts stellt für eine technische Lösung, die sich ganz ähnlich um Farbenblindheit, Helligkeit und Probleme mit dem Kontrast in digitalen Inhalten kümmert, auch eine offene Lizenz für den Quellcode bereit, um so eine industrieweite Kollaboration anzuregen sowie Innovationen für die Barrierefreiheit in Videospielen voranzutreiben. Der Code kann auf GitHub gefunden werden und erlaubt es Entwicklerinnen und Entwicklern auf der ganzen Welt, die Technologie von Electronic Arts direkt in ihre Videospiele einzubauen, wodurch eine beträchtliche Summe an F&E-Kosten eingespart werden kann und Talente in der ganzen Industrie den Code ganz nach Belieben anpassen oder erweitern können.

Chris Bruzzo, EVP of Positive Play, Commercial and Marketing, sagte: "Bei Electronic Arts ist es unsere Mission, die Welt zum Spielen zu inspirieren. Wir können das nur zu einer Realität machen, wenn unsere Videospiele auch wirklich für alle Spielerinnen und Spieler zugänglich sind. Unser Team für Barrierefreiheit hat sich schon lange dem Niederreißen von Barrieren in unseren Videospielen verschrieben, doch uns ist bewusst geworden, dass wir nur dann entscheidende Änderungen bewirken können, wenn wir als Industrie zusammenarbeiten, um die Erlebnisse unserer Spielerinnen und Spieler zu verbessern."

"Wir hoffen, dass andere Entwicklerinnen und Entwickler großen Nutzen aus diesen Patenten ziehen können, und ermutigen diejenigen mit den nötigen Ressourcen, der nötigen Innovationskraft und der nötigen Kreativität dazu, ihre eigenen Zusicherungen zu machen, damit Zugänglichkeit in Videospielen an erster Stelle stehen kann. Wir heißen Zusammenarbeit mit anderen dabei, Ideen zu sammeln, um die Industrie nach vorne zu bringen, jederzeit willkommen."

Beim fünften Patent, das in der Zusicherung enthalten ist, geht es um personalisierte Tontechnologie, die darauf abzielt, Spielerinnen und Spielern mit Höreinschränkungen zu helfen, indem die Musik je nach ihren Gehörpräferenzen modifiziert oder eigens erstellt wird und perfekt auf die jeweilige Einschränkung angepasst werden kann. Electronic Arts plant in Zukunft weitere Patente, die mit Barrierefreiheit zu tun haben, zu dieser Zusicherung hinzuzufügen sowie weitere Technologien zu identifizieren, die als offene Lizenzen freigegeben werden können.



Die Patentzusicherung ist der neuste Schritt von Electronic Arts, um Videospiele für alle Spielerinnen und Spieler zugänglicher zu machen. Sie baut auf vorangegangenen Initiativen auf, einschließlich dem Barrierefreiheit-Portal von Electronic Arts, auf dem Spielerinnen und Spieler mehr über Barrierefreiheit-Features in Electronic Arts-Spielen erfahren, Probleme aufzeigen und Vorschläge für Verbesserungen einreichen können. Electronic Arts befindet sich bereits viele Jahre lang in Partnerschaft mit Wohltätigkeitsorganisationen wie SpecialEffect, um die Barrieren in Videospielen und der Industrie insgesamt niederzureißen.

Chris Bruzzo fügte hinzu: "Wir haben stets ein offenes Ohr für unsere Spielerinnen und Spieler, damit wir immer genau wissen, wo es noch ausstehende Bedürfnisse zu erfüllen gibt, denen wir uns widmen müssen. Es ist uns sehr wichtig, dass sich in unseren Spielen wirklich jeder willkommen fühlt, und so ein hohes Maß an Inklusivität muss stets im Feedback unserer Community verwurzelt sein. Diese Technologien existieren, um Menschen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, großartige Spiele erleben zu können, und wir sind sehr stolz auf die Rolle, die unsere Community dabei spielt, Innovationen voranzutreiben und einen Unterschied zu machen."

Quelle: Electronic Arts