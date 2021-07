E-Sport-Angebot für Senioren startet in Hamburg XBU TNT2808 am Do, 29.07.2021, 13:30 Uhr

Sehen wir den Tatsachen doch ins Auge: Wir werden alle nicht jünger! Cool also, dass es auch E-Sport-Angebote für Senioren gibt. Eines davon startet ab dem 02. August in Hamburg und entsteht durch einen Kooperation von Home United und dem ENDO Reha-Zentrum.

Ab Anfang August sind alle Senioren zum Golden Gaming eingeladen, das im United Cyber Space im "Hamburger Ding" stattfindet. Das kostenlose Angebot am Nobistor auf St. Pauli richtet sich an alle Seniorinnen und Senioren.

Das ENDO Rehazentrum hat bereits positive Erfahrungen mit der Einbindung von E-Sport in den Reha-Alltag gesammelt und bietet Golden Gaming im ersten Schritt ihren ambulanten Patienten an. "E-Sport ergänzt unsere Therapie sinnvoll, indem es Behandlungslücken im Bereich des Trainings für das Gehirn schließt und sich für die Seniorinnen und Senioren zudem ein neues Feld der heutigen Zeit eröffnet", sagt Johannes Reich, therapeutischer Leiter des ENDO Rehazentrums. "Deshalb ist es toll, dass wir mit Home United und dem United Cyber Space einen perfekten Partner gefunden haben." Geplant ist außerdem, Sport am PC als festen Bestandteil in die Reha- Maßnahmen aufzunehmen. Darüber hinaus ist in Planung, Golden Gaming als Forschungs-Hub für Demenz und Inhibition zu nutzen.

Wir sagen: Hut ab für das Angebot!

Quelle: Home United, ENDO Reha-Zentrum